【その他の画像・動画等を元記事で観る】 神はサイコロを振らないが2026年4月に発売した3rdアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』に収録されている異才の新曲「ちょっとだけかゆい」のMVが公開された。 ■ジャルジャルの人気のネタ『国名分けっこ』も映像内で披露！ 本MVには、ボーカル柳田が大ファンを公言しているお笑い芸人とのコラボレーションが実現。大人気お笑い芸人のジャルジャルが出演し、楽曲の独特な