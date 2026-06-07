【その他の画像・動画等を元記事で観る】 iri(イリ)は2026年に10周年イヤーを迎えたiriの6月5日に配信が開始された新曲「Crunchy」(読み：クランチー)のMVがYouTubeにて公開された。 ■「Crunchy」はSANABAGUN.澤村一平＆大樋祐大、Yusuke Nakamura (BLU-SWING)をアレンジに迎えた1曲！ iriはHIP HOP/R&Bマナーのビートとダンストラックを自在に歌いこなすシンガーソングライター。