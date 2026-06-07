2026年6月5日、中国メディア・華爾街見聞は、韓国株式市場で人工知能（AI）ブームに伴うレバレッジ投資が過去最高に達し、中央銀行が利上げによる早期介入の姿勢を強めていると報じた。記事は、韓国株式市場がAI半導体ブームに後押しされ、昨年4月の安値から今年6月5日までに世界92市場で最高となる248％の上昇を記録する一方、信用取引の残高が4月末の25兆ウォン（約2兆6000億円）から過去最高の38兆ウォン（約4兆円）に急増した