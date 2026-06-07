7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。本日、出演アーティスト情報 第一弾を解禁！今回解禁の出演アーティストは以下の通り。＜出演アーティスト情報 第一弾＞アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SixTONES、SUPER BEAVER、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA