◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク 4-2 DeNA(7日、横浜スタジアム)DeNA・相川亮二監督が試合を振り返りました。この日は延長11回裏に退場処分を受けたため、球団広報を通じコメントを発表。「あともう一押しというところでもう1点取れなかったところがありますが、ピッチャーはよく粘ったし、最後までチーム全体としてはいい戦いだったのではないかと思います」と、雨の中で延長12回に及んだ試合を総括しました。3回に先制の2