歌手鈴木愛理（３２）がマクドナルドで「ハッシュポテトチャレンジ」した写真が話題になっている。「さっきね、マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！」と７日午前にポスト。「夜ご飯ちゃんと食べれてなくて今から食べるか食べないか迷ってたけど空いてた＝食べなさい。ということだと信じて（笑）５枚頼めたし重ねて食べました。美味しかった！」として、５枚購入したハッシュドポテトを並べ、そして重