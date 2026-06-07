タレントのマツコ・デラックス（53）が7日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、59歳のぽっちゃりタレントを心配する場面があった。この日は「ぽっちゃり業界2026前半戦！」としてタレントの内山信二がゲスト出演し、ぽっちゃり業界の高齢化が話題に上がった。石塚英彦は64歳、彦摩呂は59歳、松村邦洋は58歳、サンドウィッチマン・伊達みきおは51歳。ぽっちゃり界では健康問題が危惧されており、内山は「