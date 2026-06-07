元タレント・田代まさしさん（69）が7日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」に出演。「ラッツ&スター」の桑野信義（68）のあの独特な“癖”について語る場面があった。実業家・島やん氏が「桑マンの箸の持ち方知ってます?こうやって（こぶしで握りこむように）持つんですよ」と言うと、田代さんは「よく知ってるね!」とうなずく。また「お父さんもそうだったらしくて。“お前よくそれで