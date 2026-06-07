シンガーソングライターの高山厳（７４）が７日、東京・文京区の「ＢＡＲＭＹＰＬＡＣＥ」で弾き語りライブを開催した。高山は１９７１年に、ばんばひろふみ、今井ひろしとフォークグループ「バンバン」を結成し、大阪を中心にしていたが自分の活動を優先するため脱退。７５年７月に「忘れません」でソロデビューし、９２年のヒット曲「心凍らせて」で知られる。東海地方と関東甲信地方はこの日梅雨入り。高山は「こんな