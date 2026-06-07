尼崎ボートのＧ?「尼崎市市制１１０周年記念尼崎センプルカップ」は８日、開幕する。田中駿兵（２３＝徳島）は前検日の７日、スタート特訓を終え「マイ過ぎですね。でも最近、回転不足で重い前検ばっかだったので自分の中ではいい傾向。しっかり水をつかませてやれば」と、２連率２７％の５２号機をジャッジ。これから調整で底上げを図っていく。ファンが作ってくれた横断幕には「自分の人生、他の誰かに舵を取らせない」