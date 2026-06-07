ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１２戦三国プリンスカップ」は７日、準優勝戦が行われた。飛田江己（２５＝埼玉）は１０Ｒ、４コースから「Ｓは行こうと思って行った」と言うコンマ１１のトップＳを放つと、１Ｍ差して２着でベスト６入りを決めた。「新品リング２本入れてパンチをつけようと思って行って、４日目より良くて体感が良かった。初動のかかりが良くて、行きたいところに行ける。展開