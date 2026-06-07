ボートレース芦屋の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は７日、準優勝戦が行われた。松井友汰（３１＝大阪）は１２Ｒ、２コースからジカまくりで予選１位の葛原大陽を沈め、今年初優出を決めた。「乗り心地は良くないが、行き足は良かった。葛原選手にはスタートで半艇身ぐらい前にいればまくれそうな感触があった。足はいいと思う」と相棒の感触は上々だ。通算１１優出もまだＶはなく「初優勝したいですね」と意気込む。再度２コース