「涼しくてラクなのがいい。でも、ラフすぎるのは避けたい」そんな大人世代の本音に応えてくれるのが、【ユニクロ】のイージーパンツ。季節感のあるリネン混素材が涼しげなのが魅力です。今回は、40代のおしゃれさんの着回しコーデとともに、その魅力をご紹介します！ 大人の余裕を演出できるワイドシルエット 【ユニクロ】「リネンブレンドイージーパンツ」各\2,990（税込） 脚のライ