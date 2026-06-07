独特の『別名』を持っている猫種 1.「ミニチュアパンサー」と呼ばれるボンベイ ボンベイは、「ミニチュアパンサー」というかっこいい別名を持っています。 これは、全身がつややかな黒毛で覆われ、筋肉質な体つきや金色の目が黒ヒョウを連想させるためです。暗い部屋でじっとしていると、「目だけ浮かんで見える」と言われるほど、神秘的な雰囲気があります。 しかし、見た目はワイルドでも性格