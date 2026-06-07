子供にはできる限り興味を示すものを体験させてあげたいと思うのが親心なのかもしれません。 良かれと思い色んな習い事を体験させていると娘からの意外な一言にハッとさせられて！？ 今回は筆者の知人から聞いた体験教室と娘の本音に関するエピソードをご紹介します。 力入れ過ぎ！ 娘のための体験教室！？ まさかの本音