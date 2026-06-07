俳優・大沢たかお（５８）のトレーニング姿に、ファンはくぎ付けだ。大沢は７日までに自身のインスタグラムを更新。紫のトレーニング器具がそろったジムで、上下グレーのスウェットでトレーニングをする横顔ショットや、鏡越しのショットをアップした。この投稿にはファンからは「ため息出るほどかっこいい」「顔ちっっっっっさ！！！」「何頭身なんですか！？」「眩し過ぎる」「たかお様と一緒なら、トレーニング頑張れそう