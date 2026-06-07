ボートレース多摩川の「ボートレース多摩川バースデイカップ」が7日に開幕した。初日、動きが光っていた一人が阪本勇介（38＝岡山）だ。初日は4Rに1号艇で出走。スタートはインからコンマ17の2番手だったが、外に伸びられることなく1マークをきっちり先マイ。バックでスムーズに逃げ態勢を築いた。「前検に良く感じた手前の部分も含めて足はいいと思います。乗り心地以外はいいですね。でも、その乗り心地もレースではそん