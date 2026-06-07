球界きっての肉体派、糸井嘉男氏（44）と沢村拓一氏（38）が、GG佐藤氏（47）が司会のパーソルパ・リーグTV公式「月曜日もパテレ行き特別編筋肉スペシャル」に出演。NPB現役選手の中でフィジカルの重要性を最も体現している最強選手の名前を挙げた。ウエートトレーニングの重要性が周知された今の球界で、誰が最強の筋力の持ち主なのか？糸井氏は「自主トレ仲間だった柳田選手です」と、ソフトバンクの柳田悠岐外野手（3