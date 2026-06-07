北海道の大自然を舞台に高校生が腕を競う「第33回全国高等学校写真選手権大会（写真甲子園2026）」の実行委員会は7日、北海道東川町などで7月末に開かれる本戦に出場する18校を発表した。全国から463校が応募。初戦審査を通過した80校から選考した。実行委員会によると、北海道札幌琴似工業高、福島県立安積黎明高、アレセイア湘南高（神奈川県）、岐阜県立岐阜総合学園高、藤ノ花女子高（愛知県）、同志社女子高（京都府）、