日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』の第一弾となる出演アーティストが、7日に発表。M!LKやHANAなど、14組のアーティストの出演が決定しました。7月4日、午後1時半から9時間半にわたって生放送される『THE MUSIC DAY 2026』。今年の番組テーマは『音楽の物語』。音楽を“物語”と味わうことで新たな音楽との出会い、世代も性別も全てを超えた名曲を総勢60組を超えるアーティストたちが披露します。■M!LK、HANA、Six