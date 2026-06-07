【ジュネーブ＝船越翔】スイスで１４日、人口を１０００万人までに制限することの是非を問う国民投票が行われる。人口制限を提案した最大政党で右派の「国民党」は外国人労働者など移民急増で住宅不足や交通渋滞などが深刻化したと主張する。反対派は人口制限は有能な技術者や働き手を減少させ、産業競争力に悪影響を与えると訴えており、賛否が割れている。スイス当局によると、２０００年に約７２０万人だったスイスの人口は