女優の田丸麻紀（47）が7日、自身のインスタグラムを更新。頻繁に利用している外食チェーンを明かした。田丸は「日曜日はかっぱ●（●は寿司の絵文字）でスタート」と書き出し、上下スウェット姿での店舗前ショットを披露。「週末は、子供たちのフェンシングの練習場近くにあるかっぱ寿司に大変お世話になっている」と明かした。田丸は13年9月に6歳年上の会社経営者と結婚。14年に長男、18年に次男を出産している。SNSで