俳優の鈴木福（21）が、6日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。お酒について語った。番組冒頭、鈴木が「二軒目どうしますか？」と切り出すと、松岡昌宏は「連れて行きません」、博多大吉は「いい？解散っていうことで」と言い、笑った。鈴木は「もう20超えてる、21歳なんで」と話し、大吉が「大きくね、もうなりましたよね」としみじみと言った。さらに大吉は「視聴者の皆さん