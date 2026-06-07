車に乗って大好きなパパのお出迎えにきたわんちゃん。通り過ぎる人を確認している中、とうとうパパの姿が見つかると……？あまりの歓喜っぷりがSNSで大きな話題になり、記事執筆時点で20万回再生を突破！コメント欄には「やばかわw」「仕事終わりとか疲れ吹っ飛ぶやろー！！」などの声が寄せられました。 【動画：車に乗ってパパを迎えにきた犬→通りすぎる人を毎回『パパかどうか』確認して…尊すぎる『見つけた瞬間の光