2匹の同居犬が病院に行っている間、大型犬はママさんと2人でお留守番することに。一人っ子気分を味わえて、喜ぶかと思いきや…？同居犬への愛を感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破しています。 【動画：大型犬が『初めてママとふたりっきりでお留守番をした』結果→『独り占めで喜ぶかな』と思いきや…予想外な光景】 大型犬とママさんが2人きりでお留守番 YouTubeチャンネル「こーる