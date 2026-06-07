遊びに行く気満々で車に乗ったワンコが、病院に連れて行かれることに気づいたら…？テンションや表情の変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で36万1000回再生を突破。「可愛いｗ」「人間の子供みたい」といった声が寄せられています。 【動画：車での外出でテンションMAXな犬→『病院で注射するよ』と伝えた瞬間…人間の子どものような『顔の変化』】 おでかけが嬉しくてハイテンションに！ YouTubeチャンネル「スト}