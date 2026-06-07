プレミアリーグを最下位で終え、実質2部のチャンピオンシップに降格することが決まったウォルバーハンプトン・ワンダラーズ。今季はほぼずっと最下位という厳しいシーズンで、わずか3勝しか挙げることができなかった。降格が決まったクラブから10選手が退団することになった。そのなかには2018年のプレミアリーグ昇格に貢献した34歳のレジェンドDF、マット・ドハーティも含まれている。ドハーティはその後トッテナムやアトレティコ