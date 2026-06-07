アメリカ代表指揮官マウリシオ・ポチェッティーノはW杯前最後となるドイツ代表との親善試合のあと、手応えと本大会へ向けた意気込みを語った。『The Athletic』が報じている。開始早々の2分カイ・ハヴァーツに先制点を奪われたアメリカだったが、37分にはアントニー・ロビンソンが強烈なボレーシュートを叩き込み試合を振り出しに戻す。57分にレロイ・サネに勝ち越しゴールを奪われ、アメリカはドイツに1-2で敗戦してしまったもの