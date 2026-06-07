明治安田Ｊ１百年構想リーグを制した神戸が７日、本拠地・ノエビアスタジアムで優勝報告会を行った。西１位で臨んだ鹿島とのプレーオフラウンドは、６日の第２戦で０―２で敗れたが、２戦合計５―２で優勝を決めた。約４５００人のサポーターが集まり、選手たちとともに喜びを分かち合った。大きな拍手に包まれながらミヒャエル・スキッベ監督と神戸イレブンが登場した。就任１年目でチームを優勝に導いた指揮官は「素晴らしい