◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人が２０１１年７月３０、３１日のヤクルト戦（神宮）以来、１５年ぶりの２日連続引き分けに終わった。２回２死一、二塁から吉川の左前適時打で先制。しかし５回２死一塁から小川の右越え適時打で試合を振り出しに戻された。１―１の７回２死三塁から松本の左前適時打で勝ち越したが、守護神・マルティネスが９回２死走者なしから安田