カーリングの日本選手権は7日、横浜BUNTAIで開幕して女子の1次リーグが行われ、B組でミラノ・コルティナ冬季五輪代表のフォルティウスは札幌国際大を12―4で下し白星発進した。A組のロコ・ソラーレはグランディールに9―2で快勝した。男女とも10チームが出場。1次リーグは5チームずつの2組に分かれ、各組上位3チームが2次リーグに進む。決勝は14日に行われる。