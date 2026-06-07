“ゴスメイク”がトレードマークの人気美女レスラー公開したオフショットが話題に。“きわどい箇所”に新たに彫られたタトゥーを強調する自撮り写真に同僚も思わずツッコミを入れている。【画像】美女レスラー、きわどい箇所に“新タトゥー”見せつけ自撮りWWEスーパースターのリア・リプリーが2日、自身のインスタグラムを更新。イタリアにて“犬猿の仲”である女子レスラーとともに新しいタトゥーを彫ったことを報告した。