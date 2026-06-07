◇ボクシング「コスメフェリーチェ＆エムラビpresentsYouwillbethechampion30」東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦石井渡士也（5回2分46秒TKO）山崎海斗（2026年6月7日大阪・住吉区民センター）幕切れは唐突に訪れた。両者がリズムをつかみかけた5回終了間際。レフリーが2人の間に割って入り、ゴングが打ち鳴らされた。山崎海斗（27＝六島）が一方的に打ちのめされていたわけでも、石井渡士也（25＝R