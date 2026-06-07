6月7日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1400m）は、北村友一騎乗の4番人気、ビスケットサンド（牝2・栗東・佐藤悠太）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にシスキンブルーム（牝2・栗東・斉藤崇史）、3着にニシノフランケン（牡2・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは1:21.9（稍重）。1番人気で西村淳也騎乗、レゾルーティオ（牡2・栗東・坂口智康）は4着、2番人気で吉村誠之助騎乗、レッドネビュラ（牡2・栗東・四位洋