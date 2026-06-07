広島が７日のオリックス戦（マツダ）に５―２で勝利し、交流戦４カード目で初のカード勝ち越しを決めた。５月２３、２４日の中日戦以来となる２週間ぶりの連勝。交流戦は３勝７敗１分けとし、９日から敵地ベルーナドームで西武３連戦に臨む。試合を動かしたのは２回だった。先頭の坂倉、持丸の安打で好機をつくると、平川の申告敬遠で二死満塁。岡本、名原が連続押し出し四球を選んで２点を先取した。さらに菊池が左翼線へ２点