6月7日、阪神競馬場で行われた2R・3歳未勝利（牝・芝1800m）は、西村淳也騎乗の2番人気、サリエンテ（牝3・栗東・池添学）が快勝した。1馬身差の2着にジーティーメティオ（牝3・栗東・矢作芳人）、3着にウィスカーパッド（牝3・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは1:47.0（良）。1番人気で北村友一騎乗、クロスボーダー（牝3・栗東・小林真也）は、4着敗退。【動画】良血サリエンテが初勝利…兄弟にはG1馬サリオスキズナ産