【モデルプレス＝2026/06/07】歌手の中島美嘉の公式サイトが6月7日、更新された。6月13日に開催を予定していた韓国・ソウル公演が中止になることが発表された。【写真】中島美嘉「すっぴん？」と話題のベッドショット◆中島美嘉、ソウル公演が中止に公式サイトでは「6月13日（土）に開催を予定しておりました、「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させてい