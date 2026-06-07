女優キム・ビヌが運転中に踊ったり、カメラを見つめたりする行動を指摘されると、動画を削除して、心境を表す文章を投稿した。去る6月6日、キム・ビヌは自身のSNSを通じて、「苦痛だ」として、「なぜこのように他人を憎むことに不要なエネルギーを使うのだろうか」という文章を残した。【画像】43歳キム・ビヌ、深夜に大音量TikTok配信キム・ビヌのコメントは、同日に彼女が投稿した動画が原因であると推定されている。これに先立