ちびっこから大人まで、日本は今、大シールブーム。“例のアレ”もかわいいですが、一部で密かに注目が集まっているのが、この“販促シール”。シールを貼る行為も含め、そのときめきに迫ります！独自のデザインに加え、 “そもそも買えない”が魅力〈お買得！〉〈日替りサービス品〉の文言の、“販促シール”こと「販売促進シール」。最近では、好きな販促シールを1枚ずつ購入する“シールバイキング”なるポップアップも人気の模