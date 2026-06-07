女子52kg級で3連覇 白金里桜（創志学園 3年） 【岡山県高校総体】7日、岡山武道館で柔道の個人戦が行われ、女子は7つの階級全てを創志学園の選手が制しました。3月の高校選手権で女子52kg級で日本一に輝いた白金里桜選手（3年）は岡山県総体3連覇を達成しました。男女とも各階級の優勝者はインターハイに出場します。 ■女子〈48kg級〉1位富永虹美（創志学園 2年）〈52kg級〉1位白金里桜（創志学園 3年）〈57k