ヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」から、ディズニー・アニメーション作品『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした数量限定デザインが登場します。物語の世界観を閉じ込めた特別なパッケージに加え、ティーパーティーをイメージした香りも魅力♡毎日のヘアケアタイムを、まるでアリスの世界を旅するような特別なひとときへ導いてくれる限定コレクションをご紹介しま