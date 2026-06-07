元タレント・田代まさしさん（69）が7日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」に出演し、志村けんさんの代表キャラクター「変なおじさん」の誕生秘話を明かす場面があった。「志村けんのだいじょうぶだぁ」の話題となり「あのコントは誰が考えていたんですか?」と質問されると、田代さんは「基本的には全部志村さんが全部決める。僕たちもアイデアは出しますけど」と返す。また「あまり有名じ