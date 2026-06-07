相撲の東日本学生選手権は7日、東京・両国国技館で行われ、個人戦は阿部佑磨（駒大3年）が決勝でバットヤッグ・バヤルボルド（日体大3年）を突き落として初優勝した。駒大勢の制覇は23年ぶり。3位は奥田史祐（東洋大4年）と山崎柊（日体大4年）。団体戦は日体大が決勝で拓大を4―1で下し、2年ぶり11度目の優勝。駒大と東洋大が3位だった。