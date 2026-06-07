All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「友人に勧めたいと思う作品」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『黄泉のツガイ』／29票2位にランクインしたのは、『黄泉のツガイ』です。大ヒット作『鋼の錬金術師』を生み出した荒川弘さんの最新作という抜群のネームバリュー