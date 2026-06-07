J１のV・ファーレン長崎は６月７日、高木琢也監督との契約更新を発表。2026-27シーズンも引き続き指揮を執ると公表した。高木監督は2025年６月、下平隆宏監督の後任として当時J２だった長崎の指揮官に就任。チームをリーグ２位でフィニッシュさせ、J１昇格に導いた。 今季のJ１百年構想リーグでは、地域リーグラウンドWESTを９位で終え、プレーオフラウンドでは水戸ホーリーホックに２戦合計２−０で勝利。20位中17位の