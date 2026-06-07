八代市の国指定名勝「松浜軒」で肥後六花の一つ、肥後花しょうぶが見頃を迎えています。庭園では約2000株が白や紫、薄紫色の花を咲かせています。本来は鉢植えで鑑賞しますが、細川藩の筆頭家老で八代城主の松井家の庭園である松浜軒では特別に地面に植えることを許されました。6月中旬まで見ごろだということです。