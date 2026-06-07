熊本都市圏の渋滞解消に向けた道路建設を目指す総会が7日、熊本市で開かれました。総会には県や熊本市と周辺の自治体、経済団体の代表者などが出席しました。県と熊本市は2021年、熊本市中心部から高速道路のインターチェンジまで約10分、熊本空港まで約20分で結ぶ道路建設の構想を掲げています。 総会で木村知事は、建設に向けた複数のルート案を今年度中に提案すると語りました。その上で、県民や国に対し支援