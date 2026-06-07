「ＤｅＮＡ２−４ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・相川亮二監督が延長十一回の攻撃で宮崎の空振り三振の判定を巡って審判に抗議し、遅延行為で退場処分を受けた。相川監督の退場は監督就任後では初めて。試合は直後の延長十二回に２点を勝ち越され敗れた。試合後、相川監督は球団を通じて「あともう一押しというところでもう１点取れなかったところがありますが、ピッチャーはよく粘ったし、最後までチ