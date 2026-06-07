◇交流戦ロッテ2―2巨人（2026年6月7日東京D）8回から一塁の守備に入ったロッテ・安田が、1点を追う9回2死から起死回生の同点ソロを放った。開幕2軍スタートとなった安田は5月30日に1軍昇格すると、同日の阪神戦で3年ぶりの一発となる今季1号。この日は前日の対戦で空振り三振に仕留められた巨人の守護神マルティネスの155キロを右翼スタンドへ運んだ。サブロー監督は「打ちましたね、2ボールから真っすぐ1本でいったと