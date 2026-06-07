歌手の中尾ミエが傘寿（８０歳）を迎えた６日、東京・丸の内のコットンクラブでバースデーライブを開催した。オープニングでは「Ｗｅｌｃｏｍｅｔｏｍｙｓｈｏｗ」を披露し、大きな拍手と歓声が送られると、続けて「帰ってきた女」を歌唱。ＭＣではこれまでの歩みをユーモアたっぷりに振り返りながら「人生もっともっと楽しまなくちゃ」と力強く客席に呼びかけた。中盤には、親交のあるタレントのモト冬樹がサプライズ